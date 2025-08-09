UEFA, Filistin'in Pele'si olarak bilinen Suleiman al-Obeid'in İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Ancak paylaşımda, Obeid'in ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

SALAH'TAN TEPKİ GELDİ

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Salah'ın bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.