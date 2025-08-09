İSTANBUL 31°C / 23°C
Spor

Gündem olacak paylaşım! Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi

UEFA, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistin'in Pele'si Suleiman al-Obeid için taziye mesajı paylaştı. Ancak paylaşımda ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Bunu ardından ise Mohamed Salah gönderiye dikkat çeken bir yanıt verdi.

Haber Merkezi9 Ağustos 2025 Cumartesi 19:49 - Güncelleme:
Gündem olacak paylaşım! Mohamed Salah'tan UEFA'ya Filistin tepkisi
UEFA, Filistin'in Pele'si olarak bilinen Suleiman al-Obeid'in İsrail tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından resmi sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayımladı. Ancak paylaşımda, Obeid'in ölüm nedenine dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

SALAH'TAN TEPKİ GELDİ

Mısırlı futbolcu Muhammed Salah, UEFA'nın bu paylaşımını alıntılayarak, "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" ifadelerini kullandı.

Salah'ın bu tepkisi sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

