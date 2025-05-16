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  • Gündemdeki tek isim Victor Osimhen! ''Sezon sonu büyük bir karar vereceğim”
Spor

Gündemdeki tek isim Victor Osimhen! ''Sezon sonu büyük bir karar vereceğim”

Şimdiye kadar sezon boyunca 35 gol atarak kulüp tarihine geçen Victor Osimhen, Türkiye Kupası finalinde tribünlerin “Burada kal” tezahüratına kalbini göstererek yanıt verdi. Nijeryalı yıldız, “Böyle bir tutku görmedim. Sezon sonu büyük bir karar vereceğim” dedi.

Akşam16 Mayıs 2025 Cuma 09:38 - Güncelleme:
Gündemdeki tek isim Victor Osimhen! ''Sezon sonu büyük bir karar vereceğim”
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Sezon başı transferin son gününde Suudi Arabistan'a Napoli'nin inadı yüzünden transfer olamayan ve 1 yıllığına G.Saray'a kiralık gelen dünya yıldızı Victor Osimhen, sezon bitmeden 35 gole ulaşıp Jardel'in rekorunu kırdı, tarihin en golcüsü oldu. Çarşamba kupa finalinde Trabzon'u 3-0 mağlup eden Aslan'da maça 2 golle damga vuran Osimhen, taraftarın "Burada kal" tezahüratlarına dayanamayıp elini kalbine götürdü ve teşekkür etti. Maçın ardından, "Böyle bir tutku görmedim. Müthiş bir sevgi. Sezon sonu büyük bir karar vereceğim" diyen Osimhen'in sözleri Afrika'dan Arabistan'a her yerde haberlere konu oldu.

G.SARAY'DAN ÇOK ETKİLENDİ

Suudi Ligi'nde 40-50 milyon euro civarında maaş kazanabilecek olan Osimhen'in G.Saray'la ilgili sözleri ülkesi Nijerya'da büyük ses getirdi. Sports247ng adlı site, "G.Saray taraftarı duygusal bir kampanya başlattı ve yıldız futbolcu bu kitleye derin bir hayranlık besliyor. Sosyal medyadan da içtenlikle dolu mesajlar alıyor. İngiltere ve Suudi Arabistan'dan üst düzey teklifler almasına rağmen maç sonu gösterdiği karşılıkla G.Saray taraftarının sevgisini daha da artırdı. Şimdi daha fazlasını istiyorlar" yorumunu yaptı.

AL-HİLAL'İ KORKUTAN MESAJ

Osimhen'i en çok isteyen kulüplerden biri olan Al-Hilal kulübünün yaşananlardan dolayı endişeli olduğu ileri sürüldü. Eremnews adlı sitedeki haberde şunlar yazıyor: "Osimhen duygusal bir açıklamalayla Al-Hilal'i korkuttu. Kazandıkları kupadan sonra korkutucu bir mesaj gönderdi. Böylesine bir tutku ve sevgi görmediğini, sezon sonu büyük bir karar alacağını açıkladı. Son gelen bilgilere göre Al-Hilal kulübünden beklentisi 40 milyon euro. Kulüpler Dünya Kupası için kadro güçlendirilecek."

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