Fenerbahçe, Lille ile sözleşmesi sona eren Türk Milli yıldız Yusuf Yazıcı ile ilgileniyor.

Fransa'dan RMC Sport'un haberine göre; Lille'den hocası Paulo Fonseca'nın Milan'a da istediği Yusuf Yazıcı için Fenerbahçe de devreye girdi.

Fenerbahçe'nin henüz Yusuf Yazıcı ve temsilcisine resmi bir teklif sunmadığı ancak kısa süre içerisinde görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

LILLE'DEN AYRILMIŞTI

Lille'den ayrılan Yusuf Yazıcı, yeni kulübüne bonservissiz şekilde imza atabilecek.

5 sezondur formasını giydiği Lille'de CSKA Moskova ve Trabzonspor'da kiralık sezonlarda geçiren Yusuf, bu 5 sezonda Lille formasıyla çıktığı 135 maçta 29 gol 15 asistlik performans gösterdi.

27 yaşındaki hücum oyuncusu, Lille'de bir Fransa Ligi şampiyonluğu bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.