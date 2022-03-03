Gündemi sarsacak Miralem Pjanic gelişmesi! Resmen duyuruldu

Star Gazetesi 3 Mart 2022 Perşembe 21:50 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 21:50

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, İspanya'da gündem oldu. Sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Barcelona'ya geri dönecek olan Miralem Pjanic'in Katalan ekibinde gözden çıkarıldığı ve kadroda düşünülmediği öne sürüldü.

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BARCELONA, MIRALEM PJANIC'I GÖZDEN ÇIKARDI

İspanya basınında yer alan haberlerde; La Liga devi Barcelona'nın geçtiğimiz yaz Beşiktaş'a sezon sonuna kadar kiraladığı Miralem Pjanic, kadroda düşünülmüyor. Katalan ekibi, Bosna Hersekli oyuncu için teklifleri bekliyor ve sezon sonu gönderilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

YERİNİ KESSIE İLE DOLDURACAKLAR

Barcelona'nın Pjanic'in yerine sezon sonu İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Franck Kessie'yi kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü.

MIRALEM PJANIC'İN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Miralem Pjanic, siyah-beyazlı formayla 22 maçın 20'sinde 11'de yer aldı. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, 4 asistle takımına katkıda bulundu.