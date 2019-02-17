Güneş’in şampiyonluk hesabı Beşiktaş’ın hocası futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Önümüzde 12 maç ve alınacak 36 puan var. 12’de 12 yaparsak, 75 puana çıkarız, ligi de şampiyon olarak tamamlarız. Her şey bizim elimizde” dedi.