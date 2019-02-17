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Güneş’in şampiyonluk hesabı

Beşiktaş’ın hocası futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Önümüzde 12 maç ve alınacak 36 puan var. 12’de 12 yaparsak, 75 puana çıkarız, ligi de şampiyon olarak tamamlarız. Her şey bizim elimizde” dedi.

  • StarSpor
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LİGDE son 3 maçını kazanan Beşiktaş, hedefini netleştirdi. Siyah-Beyazlı takımın teknik patronu Şenol Güneş, futbolcularıyla önceki gün yaptığı toplantıda şampiyonluğun yol haritasını çizdi. Başarılı teknik adam, “Önümüzde oynayacak 12 maçımız kaldı. 12 maçta 12 galibiyet alabiliriz. Yeter ki Beşiktaş ruhu ile sahada mücadele edelim. 12 maçta 36 puan alıp, 75’e çıkarsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Bizi şampiyonluk hesabı içinde görmeyenlere cevabımızı sahada verelim” dedi.

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