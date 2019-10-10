Güneş’ten talimat: İşi ilk yarı bitirin
A MİLLİ Takımımız, Arnavutluk ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile devam etti.
- Star Spor
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki çalışma Teknik Direktör Şenol Güneş nezaretinde yapıldı. Güneş, Arnavutluk karşılaşmasının önemine değinirken oyuncularına, “Rakibimiz güçlü bir takım. Gol gecikirse dirençleri artar, işimiz zorlaşır. İlk devrede atacağımız Spor goller bizi hedefe rahat ulaştırır” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.