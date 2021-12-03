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Spor

Güney Afrika Futbol Federasyonu'nun şike başvurusuna FIFA'dan ret

FIFA, Güney Afrika Futbol Federasyonu'nun 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.

AA3 Aralık 2021 Cuma 20:21 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 20:21
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FIFA, Güney Afrika Futbol Federasyonu'nun (SAFA), 14 Kasım'da Güney Afrika ile Gana arasında oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri G Grubu son maçında şike yapıldığı iddiasıyla gerçekleştirdiği başvuruyu reddetti.

SAFA'dan yapılan açıklamada, bu konuda FIFA'ya gerçekleştirildikleri başvurunun reddedildiği ifade edildi.

SAFA Başkanı Tebogo Monthlante, FIFA'nın bu kararının gerekçesini talep edeceklerini belirterek, daha sonrasında seçenekleri değerlendireceklerini kaydetti.

Gana, geçen ay oynanan maçta, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Ayew'in penaltıdan kaydettiği golle Güney Afrika'yı 1-0 yenip, Dünya Kupası'na katılmak için play-off oynama hakkı elde etmişti.

Gana Futbol Federasyonu (GFA) ise şike iddialarını reddetmişti.

FIFA'nın aldığı bu son karara göre, Güney Afrika 2022'de Katar'da düzenlenecek olan turnuvaya katılamayacak.

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