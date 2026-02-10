Beşiktaş tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maça damga vurdu. 2-0 geriye düşülen Alanya karşılaşmasında Kartal'ın yeni golcüsü, önce kazandırdığı penaltıyla geri dönüşü başlattı, ardından harika bir röveşata golüyle skoru eşitledi. Genç yeteneğin bu etkili performansı Kore basınında da geniş yer buldu.

Kore medyası Oh için; "Zlatan seviyesinde röveşata, attığı gol çok havalıydı. Türkiye'deki ilk maçında bir penaltı ve bir golle parladı" ifadelerini kullandı. Belçika basını da Güney Koreli forvet için benzer övgülerde bulundu. Alanya maçında 90 dakika sahada kalan Oh, çektiği 5 şutun 3'ünde isabet sağladı. G.Koreli yetenek, %80'lik (16/20) pas isabet oranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki forvet, 9 kezle sahada en fazla top kapma başarısı gösteren oyuncu oldu. İstatistik siteleri, Oh'a Beşiktaş'ın en yüksek puanını (8.4) verdi. Bu puan, iki takım arasındaki en yüksek ikinci not olurken; maçın en yüksek puanı Alanyaspor'un forveti Güven Yalçın'a (8.5) gitti.