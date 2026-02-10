İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2026 Salı / 23 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,6236
  • EURO
    51,9986
  • ALTIN
    7061.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güney Kore'de gündem Hyeon-Gyu Oh! ''Zlatan seviyesindeydi''
Spor

Güney Kore'de gündem Hyeon-Gyu Oh! ''Zlatan seviyesindeydi''

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşısında aldığı 1 puanın mimarı olan siyah beyazlıların yeni golcüsü Hyeon-Gyu Oh ülkesi Güney Kore'de gündem oldu. Röveşata golüyle skoru eşitleyen başarılı oyuncu için Güney Kore medyası 'Zlatan seviyesinde röveşata, attığı gol çok havalıydı. Türkiye'deki ilk maçında bir penaltı ve bir golle parladı' ifadelerini kullandı.

AKŞAM10 Şubat 2026 Salı 09:06 - Güncelleme:
Güney Kore'de gündem Hyeon-Gyu Oh! ''Zlatan seviyesindeydi''
ABONE OL

Beşiktaş tarihinin ilk Güney Koreli futbolcusu Hyeon-Gyu Oh, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk maça damga vurdu. 2-0 geriye düşülen Alanya karşılaşmasında Kartal'ın yeni golcüsü, önce kazandırdığı penaltıyla geri dönüşü başlattı, ardından harika bir röveşata golüyle skoru eşitledi. Genç yeteneğin bu etkili performansı Kore basınında da geniş yer buldu.

Kore medyası Oh için; "Zlatan seviyesinde röveşata, attığı gol çok havalıydı. Türkiye'deki ilk maçında bir penaltı ve bir golle parladı" ifadelerini kullandı. Belçika basını da Güney Koreli forvet için benzer övgülerde bulundu. Alanya maçında 90 dakika sahada kalan Oh, çektiği 5 şutun 3'ünde isabet sağladı. G.Koreli yetenek, %80'lik (16/20) pas isabet oranıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 24 yaşındaki forvet, 9 kezle sahada en fazla top kapma başarısı gösteren oyuncu oldu. İstatistik siteleri, Oh'a Beşiktaş'ın en yüksek puanını (8.4) verdi. Bu puan, iki takım arasındaki en yüksek ikinci not olurken; maçın en yüksek puanı Alanyaspor'un forveti Güven Yalçın'a (8.5) gitti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kaygan yol kazayı beraberinde getirdi: O anlar güvenlik kamerasında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.