Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Güney Koreli golcü Hyeon-gyu Oh çıktığı 2 maçta 2 gol 1 asist yaparak Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yaptı. Başarılı performansıyla dikkat çeken 24 yaşındaki golcü oyuncu ülkesi Güney Kore'de gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ17 Şubat 2026 Salı 10:57 - Güncelleme:
Güney Kore'de manşetler Hyeon-gyu Oh için atıldı! ''Fırtına gibi esiyor''
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Belçika'nın Genk takımından 14 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı ve 3,5 yıllık sözleşme imzaladığı Hyeon-gyu Oh, siyah beyazlı takımda ilk iki maçındaki performansıyla yüzleri güldürdü.

İlk maçında Alanyaspor filelerini röveşata golüyle havalandıran Güney Koreli santrfor, bir de penaltı yaptırdı. Başakşehir maçını da boş geçmeyen Oh 1 gol, 1 asist yaptı ve Beşiktaş kariyerinde beklentilerin ötesinde bir başlangıca imza attı.

24 yaşındaki futbolcunun performansı ülkesinde de gündem oldu.

İşte Güney Kore basınında yer alan Hyeon-gyu Oh haberleri:

BNT News: "Oh, beklentileri karşılıyor. İlk iki maçında iki gol ve bir asistle 9 numaralı formayı hak etti."

Daum: "Hyeongyu Oh, Türkiye'ye mükemmel uyum sağladı. Kendini hızla kanıtladı ve geri dönüş zaferine katkı sağladı. Kim Min Jae seviyesinde başarı işaretleri gösteriyor."

The Joongang: "Beşiktaş adına iki gol ve bir asistle Oh Hyeon-gyu, sadece iki maçta takımın kilit golcülerinden biri olduğunu kanıtladı."

EPN: "Transfer olduktan sonraki ilk maçında bir gol atan ve bir penaltı yaptırarak dikkat çeken Hyeon-gyu Oh, bu maçta da güçlü performansını sürdürerek Beşiktaş'ın hücumunda güvenilir bir çözüm ortağı olarak konumunu sağlamlaştırdı."

Star News Korea: "Türkiye'yi fethetmeye başladı. Fırtına gibi esiyor, dikkat çekici yükselişte."

Chosun: "Oh, takımını zafere taşıdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Beşiktaş taraftarları üzerinde güçlü bir izlenim bıraktı."

