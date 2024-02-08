Trendyol Süper Lig'de zirve yarışı veren Fenerbahçe, ara transfer döneminde çalışmalarına devam ediyor... Pencerenin kapanmasına saatler kala sarı lacivertlilerde operasyonlar hız kazandı. Şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemeyen Kanarya'da transferde sürpriz bir isim gündeme geldi.

YENİ KIM MIN-JAE

Kim Min-Jae'nin ardından ikinci bir Güney Koreli hamlesi yapmayı planlıyor. Bu isim Güney Kore ekibi Ulsan Hyundai'nin 25 yaşındaki sol beki Seol Young-Woo....

HEM SAĞ HEM SOL BEKTE OYNUYOR

Kore basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Kore Milli Takımı'nın sol beki Seol Young-Woo için kulübü Ulsan Hyundai'ye teklifte bulundu. Young-Woo'nun sağ bek olmasına rağmen sol bek pozisyonunda da oynayabildiği, Güney Kore Milli Takımı'nda da sol bekte görev aldığı ifade edildi.

KIZILYILDIZ DA İSTİYOR

1,80'lik oyuncunun, Avrupa'ya transfer olmak istediği de kaydedildi. 25 yaşındaki bek oyuncusunun, Sırbistan ekibi Kızılyıldız'dan da resmi teklif aldığı belirtildi.

KIM MIN-JAE'NİN VATANDAŞI

Fenerbahçe'nin transfer etmek için teklifte bulunduğu belirtilen Seol Young-Woo, Sarı-Lacivertliler'in Çin ekibi BJ Guoan'dan transfer ettiği Kim Min Jae'nin vatandaşı. Fenerbahçe'de eski teknik direktör Vitor Pereira'nın önerisiyle 2021 yaz transfer döneminde transfer edilen Kim Min-Jae, yalnızca 1 sezon formasını giydiği Fenerbahçe'den 18 milyon Euro bonservis ücretiyle Napoli'ye transfer olmuştu. Kim Min-Jae, 2023 yaz transfer döneminde ise Bayern Münih'e 50 milyon Euro'ya transfer oldu.

ASYA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OYNADI

2022/2023 sezonunda kulübü Ulsan Hyundai ile 34 maça çıkan Seol Young-Woo, takımıyla 3 gol ve 4 asistlik performans gösterdi. Güney Kore'de lig Mart ayında başlayacağı için oyuncu henüz kulübü ile lig maçına çıkmadı. Bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde 4 mücadelede yer alan futbolcu, 1 maçta sarı kart gördü.