13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8127
  • 6,5487
  • 238.364
  • 96.861
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Günün kazananı Caleb Ewan

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) dördüncü etabını, Lotto Soudal (Belçika) takımının Avustralyalı bisikletçisi Caleb Ewan kazandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Balıkesir ile Bursa arasındaki 194,3 kilometrelik parkurda düzenlenen dördüncü etapta, 5 saat 21 dakika 38 saniyelik derecesiyle 24 yaşındaki Ewan birinciliği elde etti.

Etkili rüzgar karşısında son derece düşük bir tempoda koşulan dördüncü etapta Ewan'ın ardından Nippo-Vini Fantini-Faizane (İtalya) takımının İspanyol sporcusu Juan Jose Lobato ikinci, Bora-Hansgrohe ekibinin İrlandalı bisikletçisi Sam Bennett ise üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçların ardından 16 saat 25 dakika 42 saniyelik süresiyle genel klasman liderliğini sürdüren Bennett, turkuaz mayoyu giymeye devam edecek. İrlandalı sporcu, aynı zamanda en iyi sprintere verilen yeşil mayoyu da korudu.

Sport Vlaanderen-Baloise (Belçika) takımının Belçikalı sporcusu Thimo Willems, en iyi tırmanışçının aldığı kırmızı mayoyu, Türkiye güzellikleri klasmanında ise milli sporcu Feritcan Şamlı beyaz mayoyu giymeyi sürdürecek.

TUR 2019, yarın Bursa ile Kartepe arasındaki 164,1 kilometrelik beşinci etapla devam edecek.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 21 Nisan Pazar günü İstanbul'da son bulacak. Dünyadaki tek kıtalararası bisiklet turuna katılan sporcular, 6 etap boyunca toplam 993,4 kilometre pedal çevirecek.

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Başkan Erdoğan'dan 'Berat Gecesi' paylaşımı

Meteorolojiden uyarı

Meteorolojiden uyarı

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

Ses altı seyir füzesi Neptün yeniden ateşlendi

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

'Başörtüsü Simbad’ın uçan halısı değildir'

Dışişlerinden Macron'a tepki

Dışişlerinden Macron'a tepki

Kremlin'den Mueller raporu yorumu

Kremlin'den Mueller raporu yorumu

35 milyon lira kayıp

35 milyon lira kayıp

ABD'den işgal girişimine destek

ABD'den işgal girişimine destek
 

POPÜLER HABERLER

Çiçek´ten CHP´li İmamoğlu´na: Bu yaptığım suçtur

Çiçek´ten CHP´li İmamoğlu´na: Bu yaptığım suçtur

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Erken emekli olmak isteyenler dikkat! Erken emeklilikte 3.5 yıl formülü!

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

Hatay'da görsel şölen! Mutlaka görün...

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ABD'den yeni F-35 teklifi!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA