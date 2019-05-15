Güray Vural'dan hakem için şok sözler

Hakem Suat Arslanboğa’nın kararları tartışma yaratırken, Sarı-Kırmızılılar Mbaye Diagne 65. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Akhisarspor’da Miguel Lopes ise 78. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ardından Akhisarsporlu futbolcu Güray Vural değerlendirmede bulundu. Vural'ın açıklamaları şu şekilde;

"Galatasaray'ı tebrik ederiz. Tepkimiz onlara değil. Hakemle ilgili konuşulacak çok şey var. Bizi kendisi sağ olsun ligden düşürdü. Bugün de kupayı Galatasaray'a armağan etti. 8-9 maçta bizim hiç galibiyetimiz yok. Galatasaray'ın yönettiği bütün maçlarda kazanan Galatasaray olmuştu. Yazık ya. Bize yazık. Onun yüzünden küme düştük. Süper Lig'in en iyi hakemi o mu? Allah belasını versin."