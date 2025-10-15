Türkiye, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Gürcistan'ı Kocaeli'de 4-1 yendi ve play-off bileti için büyük bir adım attı. A Milli Takım'ın Gürcistan'ı mağlup ettiği müsabaka Gürcü basınında da manşetleri süsledi. İşte Gürcistan'da Türkiye maçının yankıları...

Kvirispalitra: Gürcistan Milli Takımı, Türkiye'ye yenildi. Rakibe karşı tek golü Giorgi Kochorashvili attı.

Ambebi: Gürcistan Milli Takımı, Türkiye'ye yenildi. Ev sahibi takım maçı 4-1 kazandı.

1Tv: Gürcü futbol takımı İzmit'te Türkiye'ye yenildi.

Lelo: Gürcistan Milli Takımı, Dünya Kupası eleme turunun kritik maçında Türkiye'ye karşı direnemeden mağlup oldu. Günümüz futbolunda en küçük takımlar bile bu kadar çaresizce yenilmiyor. "Final" böyle kaybedilmez! Yeni fikirlere sahip yeni bir koça ihtiyacımız var.

Sportall: Tam bir felaket! Gürcistan milli takımı, Türkiye tarafından mahvedildi.