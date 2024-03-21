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Spor

Gürcistan, EURO 2024 kapısını araladı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı finalinde Gürcistan, Lüksemburg'u 2-0 mağlup etti.

21 Mart 2024 Perşembe 22:13 - Güncelleme:
Gürcistan, EURO 2024 kapısını araladı
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Avrupa Şampiyonası Elemeleri Play-off C Grubu yarı final maçında Türkiye'nin muhtemel rakiplerinden olan Gürcistan ile Lüksemburg karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı Gürcistan, 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 63. dakikada Budu Zivzivadze kaydetti.

Lüksemburg'ta Maxime Chanot, karşılaşmanın 56. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla birlikte Gürcistan Avrupa Şampiyonası'na katılabilmek adına C Grubu'nda finale kalmayı başardı. Gürcistan'ın final maçındaki rakibi saat 22:45'te başlayacak maçta Yunanistan ya da Kazakistan olacak.

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