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Spor

Gürcistan, Portekiz karşısında gruptan çıkma mücadelesinde

A Milli Takım'ın da yer aldığı EURO 2024 F Grubu üçüncü ve son maçında Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya gelecek. 1 puanı bulunan Gürcülerin, gruptan çıkmak için Portekiz'i mağlup etmesi gerekiyor.

AA25 Haziran 2024 Salı 09:51 - Güncelleme:
Gürcistan, Portekiz karşısında gruptan çıkma mücadelesinde
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) Türkiye'nin de yer aldığı F Grubu'nda yarın Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek.

Arena AufSchalke Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

Scharer'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Stefan Lupp ve Bekim Zogaj yapacak.

GÜRCİSTAN KAZANMAK ZORUNDA

Gürcistan'ın gruptan çıkmak adına Portekiz'i yenmesi gerekecek.

Oynadığı 2 karşılaşmada 6 puan alan Portekiz, son maçlar öncesinde gruptan lider çıkmayı garantilemişti.

Grupta 2 maç sonunda topladığı 1 puanla son sırada yer alan Gürcistan'ın üst tura yükselmek adına kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

İKİNCİ KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Gürcistan ile Portekiz, tarihlerinde daha önce sadece 1 kere karşı karşıya geldi.

İki takım arasında oynanan tek müsabakayı da Portekiz 2-0 kazanmayı bildi.

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