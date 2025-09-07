İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2025 Pazar / 15 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,291
  • EURO
    48,434
  • ALTIN
    4756.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı rahat geçti
Spor

Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı rahat geçti

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı. Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı Gürcistan, 3-0 kazandı.

Haber Merkezi7 Eylül 2025 Pazar 18:01 - Güncelleme:
Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı rahat geçti
ABONE OL

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı.

Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı Gürcistan, 3-0 kazandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kvitcha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

İlk maçında Türkiye karşısında mağlup olan Gürcistan, bu skorla birlikte gruptaki ilk 3 puanını kazandı.

Gürcistan, grubun 3. maçında 11 Ekim'de İspanya'ya konuk olurken, Bulgaristan ise aynı gün Türkiye'yi kendi evinde ağırlayacak.

  • FIFA Dünya Kupası
  • Gürcistan-Bulgaristan
  • Avrupa Elemeleri

ÖNERİLEN VİDEO

Durakta dehşet! Otobüs şoförünü camdan bıçakladı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.