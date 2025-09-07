Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı rahat geçti

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı ağırladı.
Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı Gürcistan, 3-0 kazandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kvitcha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.
İlk maçında Türkiye karşısında mağlup olan Gürcistan, bu skorla birlikte gruptaki ilk 3 puanını kazandı.
Gürcistan, grubun 3. maçında 11 Ekim'de İspanya'ya konuk olurken, Bulgaristan ise aynı gün Türkiye'yi kendi evinde ağırlayacak.