Gürcistan-Türkiye maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında oynanacak olan Gürcistan-Türkiye maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

HABER MERKEZİ3 Eylül 2025 Çarşamba 13:03 - Güncelleme:
Gürcistan-Türkiye maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek
A Millî Takım'ın deplasmanda Gürcistan ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının hakemleri belli oldu.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda 4 Eylül 2025 Perşembe günü oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak olan müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek.

Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matteo Marcenaro olacak. Maçta Marco Di Bello VAR, Daniele Doveri ise AVAR olarak görev alacak.

  • gürcistan
  • a milli futbol takımı
  • hakem
  • Davide Massa

