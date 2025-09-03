İSTANBUL 31°C / 22°C
Gürcistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Gürcistan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

3 Eylül 2025 Çarşamba 18:19
Gürcistan, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Gürcistan Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı.

Karşılaşmanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda teknik direktör Willy Sagnol yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanın basına açık bölümünde ısınma, koşu ve pas çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Türkiye karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Gürcistan-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 19.00'da başlayacak.

