Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a Türkiye'den bir tepsi baklava

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi.

Thank you for Baklava @TBF See you in Berlin pic.twitter.com/QuoO2eI1LT