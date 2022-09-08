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Spor

Gürcistan'ı eleyen Karadağ'a Türkiye'den bir tepsi baklava

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Basketbol Takımı'nın yer aldığı A Grubu'nda Karadağ ev sahibi Gürcistan'ı 81-73 yenerek son 16 turuna yükseldi. Türkiye, Gürcistan'ı eleyen Karadağ'ı soyunma odasına bir tepsi baklava yollayarak kutladı.

8 Eylül 2022 Perşembe 08:30 - Güncelleme:
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda A Milli Takım'ın yer aldığı A Grubu'nda maçlar tamamlandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Tiflis Arena'da oynanan grubun 5. ve son maçlarının ardından ilk dört sırada yer alan İspanya, Türkiye, Karadağ ve Belçika, şampiyonada son 16 turuna yükseldi. Bulgaristan ile grup maçlarına ev sahipliği yapan Gürcistan ise elendi.

TÜRKİYE'DEN KARADAĞ'A BAKLAVA

A Milli Takım oyuncularının soyunma odası koridorlarında saldırıya uğradığı olaylı Gürcistan maçının ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ev sahibi ekibi eleyen Karadağ'ın soyunma odasına bir tepsi baklava yolladı.

Karadağ Basketbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Baklava için teşekkürler, Berlin'de görüşürüz" denildi.

A Grubu'nda son maçların sonuçları şöyle:

Türkiye-İspanya: 69-72

Bulgaristan-Belçika: 80-89

Gürcistan-Karadağ: 73-81

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