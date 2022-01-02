Güreşçileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı

DHA 2 Ocak 2022 Pazar 13:00 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 13:04

Kaza saat 09.30 sıralarında Amasya-Çorum kara yolunun, Çavuş köyü mevkisinde meydana geldi. Faik Fikret Canbulat idaresinde Batman Petrolspor Güreş Takımı sporcularını taşıyan 72 DU 313 plakalı midibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada kafilede, aralarında yedek sürücü, idareci ve antrenörün de yer aldığı 15 kişi yaralandı. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Güreş İl Temsilcisi Antrenör İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaşları 18 ile 24 arasındaki sporcular ile diğer yaralılar da sağlık ekiplerinin ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇORUM'DAKİ ŞAMPİYONAYA GİDİYORLARDI

Kafilenin, 3-5 Ocak tarihleri arasında Güreş Federasyonu tarafından Çorum'da düzenlenecek U23 Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası müsabakalarına katılmak için Batman'dan yola çıktığı öğrenildi.

TÜRKİYE GÜREŞ FEDERASYONU, TRAFİK KAZASINDA VEFAT EDEN ANTRENÖR İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Türkiye Güreş Federasyonu, Amasya'da trafik kazası geçiren Batman Petrol Spor Kulübü kafilesi için geçmiş olsun, vefat eden antrenörü İbrahim Halil Kay için başsağlığı mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası için Batman'dan yola çıkan Batman Petrol Spor Kulübü kafilesinin bu sabah Amasya yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Kazada Batman İl Güreş Temsilcisi ve Batman Petrol Spor Kulübü Güreş Antrenörü İbrahim Halil Kay'ın hayatını kaybettiği, yaralananların ise Amasya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı aktarıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu da kazayla yakından ilgilendiklerini ifade ederek, "Batman Petrol Spor Kulübü Antrenörü ve aynı zamanda Batman Güreş İl Temsilcimiz olan İbrahim Halil Kay'ın ölümü bizleri derinden üzmüştür. Hocamız tam bir güreş sevdalısıydı. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi sevenleri ve tüm güreş ailemize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan tüm ekiple yakından ilgileniyoruz. Rabbim onlara da acil şifalar versin." ifadelerini kullandı.