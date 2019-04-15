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Güreşin altın yılı

Güreşçilerimiz Romanya’da 6 altın, 2 gümüş ve 8 de bronz olmak üzere 16 madalya alırken, Rıza Kayaalp 9, Taha Akgül de 7’nci kez Avrupa’nın zirvesine çıktı.

  • StarSpor
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TÜRKİYE minderde Avrupa’da bir kez daha tarih yazdı. Türk sporunun lokomotifi olan güreşçiler, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 6’sı altın, 2’si gümüş ve 8’i de bronz olmak üzere toplam 16 madalya kazanarak Avrupa şampiyonalarında en fazla madalya sayısına ulaşarak rekor kırdı. Serbest Güreş Milli Takımı, 10 sıkletin 7’sinde madalya almayı başardı.

YASEMİN ADAR’DAN 4’ÜNCÜ ALTIN

Taha Akgül, 125 kilo finalinde Gürcü Petriashivili’yi 7-0 mağlup ederek 7’nci kez Avrupa şampiyonu olurken, bu sıklette Süleyman Atlı ve Mustafa Kaya da ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Selahattin Kılıçsallayan gümüş, Recep Topal, M.Nuri Kotanoğlu ve Fetih Erdin bronz madalya elde etti. Türkiye takım halinde 156 puanla Rusya’nın ardından ikinci sırayı aldı. Kadınlarda da Yasemin Adar, üst üste 4. defa Avrupa Şampiyonluğuna imza attı.

YERLİKAYA’NIN REKORU KIRILDI

Kadınlarda Elif Jale Yeşilırmak, Evin Demirhan ve Bediha Gün de bronz madalya aldı. Grekoromende ise 130 kiloda Rıza Kayaalp, Gürcü Kajaia’yı 3-0 yendi ve üst üste 8, toplamda 9 kez Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Hamza Yerlikaya’nın rekorunu kırdı. Bu sıklette Atakan Yüksel da kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanırken, Cengiz Arslan gümüş, Kerem Kamal ve Emrah Kuş bronz aldı. Türkiye grekoromonde de 132 puanla ikinci sırayı aldı.

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