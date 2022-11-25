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Spor

Gustavo Alfaro: Enner Valencia gibi harika bir liderimiz var

Dünya Kupası'nda Hollanda ile 1-1 berabere kalan Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

25 Kasım 2022 Cuma 23:16 - Güncelleme:
Gustavo Alfaro: Enner Valencia gibi harika bir liderimiz var
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Dünya Kupası'nda Hollanda ile 1-1 berabere kalan Ekvador'da teknik direktör Gustavo Alfaro, mücadeleyi değerlendirdi.

Arjantinli teknik adam, "Valencia, gibi harika bir liderimiz var ama takımın geri kalanı genç ve Dünya Kupası deneyiminden yoksun. Maçtan önce onlara söylediğim şey, rakibimiz kadar iyi olmadığımızı kabul etmenin bir sorun olmayacağıydı. Bunu yapmanın yanlış bir tarafı yok. Bu maça büyük bir güvenle hazırlandık." dedi.

Oyuncularıyla gurur duyduğunu dile getiren Alfaro, "Senegal karşılaşmasının sonucu bizi etkiledi. Oyuncularıma Hollanda'ya karşı bir saygımız olduğunu ancak bunun 90 dakikalık bir mücadele olduğunu söyledim. Soyunma odasında ilk yarıda beraberliği hak ettiklerini ve bunu göstermek istediklerini söylediler. İkinci yarıya bu düşünceyle çıktılar." diye konuştu.

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