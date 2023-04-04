Gustavo Campanharo, Kayserispor'dan ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı kulübe veda ederek ülkesine döndü.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da Gustavo Campanharo vedası gerçekleşti. Geçen hafta içerisinde sarı kırmızılı kulüp yöneticileri ile görüşerek ayrılmak istediğini belirten Gustavo Campanharo, sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında şehirden ayrıldı.

Kayserispor kulübünden ayrılan ve ülkesine dönmek için yola çıkan 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür plaketi takdim edildi. Kayserispor futbol direktörü Murat Duman, emeklerinden ötürü Campanharo'ya teşekkür plaketi verdi.

Gustavo Campanharo, Kayserispor forması ile 4 sezonda 75'i ilk onbir olmak üzere 90 maça çıktı. 19 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu 1 de gol attı.