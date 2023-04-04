İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2023 Salı / 14 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • BIST100
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gustavo Campanharo, Kayserispor'dan ayrıldı
Spor

Gustavo Campanharo, Kayserispor'dan ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kyaserispor'un Brezilyalı oyuncusu Gustavo Campanharo, Kayserispor'a veda etti.

IHA4 Nisan 2023 Salı 09:29 - Güncelleme:
Gustavo Campanharo, Kayserispor'dan ayrıldı
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Gustavo Campanharo, sarı kırmızılı kulübe veda ederek ülkesine döndü.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'da Gustavo Campanharo vedası gerçekleşti. Geçen hafta içerisinde sarı kırmızılı kulüp yöneticileri ile görüşerek ayrılmak istediğini belirten Gustavo Campanharo, sözleşmesinin feshedilmesi sonrasında şehirden ayrıldı.

Kayserispor kulübünden ayrılan ve ülkesine dönmek için yola çıkan 31 yaşındaki futbolcuya teşekkür plaketi takdim edildi. Kayserispor futbol direktörü Murat Duman, emeklerinden ötürü Campanharo'ya teşekkür plaketi verdi.

Gustavo Campanharo, Kayserispor forması ile 4 sezonda 75'i ilk onbir olmak üzere 90 maça çıktı. 19 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu 1 de gol attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.