Gustavo göz doldurdu

Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Luiz Gustavo etkili bir performans gösterdi. Brezilyalı futbolcu 90 dakika boyunca 7 kez rakipten top çalarken sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi. Oyun içerisinde yaptığı müdahalelerle dikkat çeken Gustavo, Fenerbahçe adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.