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Gustavo göz doldurdu

Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde 7 kez top çalmayla sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi.

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Süper Lig’de oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Luiz Gustavo etkili bir performans gösterdi. Brezilyalı futbolcu 90 dakika boyunca 7 kez rakipten top çalarken sarı-kırmızılı futbolculara geçit vermedi. Oyun içerisinde yaptığı müdahalelerle dikkat çeken Gustavo, Fenerbahçe adına maçın en etkili isimlerinden biri oldu.

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