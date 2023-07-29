İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2023 Cumartesi / 12 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Gustavo Henrique, Brezilya yolcusu

Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunda düşünülmeyen isimlerden Gustavo Henrique için daha önce formasını giydiği Santos, devreye girdi.

Fanatik29 Temmuz 2023 Cumartesi 11:04 - Güncelleme:
Gustavo Henrique, Brezilya yolcusu
ABONE OL

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yeni sezonda kadroda düşünmediği ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Gustavo Henrique için ülkesinden Santos devreye girdi.

30 yaşındaki savunmacı, altyapısından yetiştiği ve 2012'den 2020'ye kadar formasını giydiği siyah-beyazlılara dönmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe, geçen sezon kiraladığı Henrique'nin bonservisini zorunlu opsiyon nedeniyle 1.4 milyon Euro'ya satın almıştı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli savunmacıyı aynı fiyata satmak istiyor.

Fenerbahçe'de 23 maçta süre bulan Henrique, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.