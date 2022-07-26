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Spor

Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Gustavo Henrique, sarı-lacivertli takım için İstanbul'a geldi.

26 Temmuz 2022 Salı 18:39 - Güncelleme:
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Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi.

Fenerbahçe'nin, transferi için anlaşma sağlandığını açıkladığı Brezilyalı futbolcu transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.

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