Gustavo Henrique, Fenerbahçe için İstanbul'da

Fenerbahçe, Kim Min Jae'nin satışı ve Serdar Aziz'in sakatlığı sonrası stoper transferi için hamlesini yaptı. Sarı-lacivertliler, adı bir süredir gündemde yer alan Flamengo'dan Gustavo Henrique transferini bitirdi.

Fenerbahçe'nin, transferi için anlaşma sağlandığını açıkladığı Brezilyalı futbolcu transfer sürecini ilerletmek adına İstanbul'a geldi.

Fenerbahçe, bu transfer için Flamengo'ya 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı-lacivertliler, oyuncuyla da 3 yıllık kontrat imzalayacak.

29 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmenin altına imza atacak.