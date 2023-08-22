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Spor

Gustavo Henrique, Valladolid'de! Ayrılık resmen açıklandı

Fenerbahçe'de beklenen Gustavo Henrique ayrılığı gerçekleşti. Sarı lacivertliler savunma oyuncusunun Valladolid'e transfer olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

AA22 Ağustos 2023 Salı 12:40 - Güncelleme:
Gustavo Henrique, Valladolid'de! Ayrılık resmen açıklandı
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Fenerbahçe Kulübü, Brezilyalı stoper Gustavo Henrique'nin İspanya'nın Valladolid Kulübüne transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonu yapılanmasına devam edilen futbol a takımımızda, oyuncularımızdan Gustavo Henrique'nin kalıcı transferi konusunda İspanya'nın Valladolid Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncuya bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Gustavo Henrique, geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertli takıma katılmıştı.

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