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Spor

Gustavo Henrique yuvasına döndü!

Brezilya ekiplerinden Corinthians, Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

16 Ocak 2024 Salı 00:42 - Güncelleme:
Gustavo Henrique yuvasına döndü!
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Brezilya ekiplerinden Corinthians, Real Valladolid'dan Gustavo Henrique'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği aktarıldı.

Corinthians, Henrique'nin haklarının yüzde 70'ini satın aldığını, Brezilyalı oyuncunun haklarının yüzde 30'unun Real Valladolid'de olduğunu belirtti.

100 MİLYON EURO'LUK MADDE!

Deneyimli stoperle 31 Aralık 2025'e kadar sözleşme imzaladığını açıklayan Corinthians, Henrique'nin sözleşmesindeki Brezilya içindeki kulüpler için 300 milyon Brezilya reali değerinde serbest kalma maddesi yer aldığını açıkladı. Henrique'nin sözleşmesindeki bu serbest kalma maddesinin yurt dışındaki kulüpler için 100 milyon euro olduğu kaydedildi.

Fenerbahçe, Henrique'yi 2022 yazında Flamengo'dan kadrosuna katmıştı. 2022-2023 sezonunu Fenerbahçe'de geçiren Brezilyalı futbolcu, 2023 yazında ise Real Valladolid'in yolunu tutmuştu.

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