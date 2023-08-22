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Spor

Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye veda

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den Real Valladolid'e transfer olan Gustavo Henrique, sarı-lacivertliler için veda paylaşımı yaptı.

22 Ağustos 2023 Salı 16:48 - Güncelleme:
Gustavo Henrique'den Fenerbahçe'ye veda
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Fenerbahçe'den Real Valladolid'e transfer olan Gustavo Henrique, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Fenerbahçe'ye veda eden Brezilyalı stoper, her zaman sarı-lacivertli kulübü destekleyeceğini söyledi.

Gustavo Henrique'nin paylaşımı şu şekilde;

Bu kulüpte geçirmiş olduğum zaman boyunca yaşadığım her şey için Fenerbahçe'ye ve taraftarlarımıza çok teşekkür ederim! Bu ailenin bir parçası olmak bir onurdu ve her zaman bu kulübü destekleyeceğim! İlk günden son güne kadar destekleri için taraftarlara teşekkür ederim! Bu sezon iyi şanslar! Takım arkadaşlarıma, her gün için çok teşekkür ederim ve her zaman hepsini destekleyeceğim!

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