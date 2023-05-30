İSTANBUL 21°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2023 Salı / 11 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,399
  • EURO
    22,0394
  • ALTIN
    1286.28
  • BIST100
    4951.35
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Gustavo Henrique'ye Meksika'dan talip çıktı!
Spor

Gustavo Henrique'ye Meksika'dan talip çıktı!

Sezon başında Flamengo'an Fenerbahçe transfer olan başarılı oyuncu Gustavo Henrique'ye Meksika'dan talip çıktı.

30 Mayıs 2023 Salı 18:35 - Güncelleme:
Gustavo Henrique'ye Meksika'dan talip çıktı!
ABONE OL

Fenerbahçe'nin sezon başında Flamengo'dan kadrosuna kattığı Gustavo Henrique için sürpriz bir talip çıktı.

CRUZ AZUL'UN LİSTESİNDE

ESPN Meksika'da yer alan habere göre, Cruz Azul'un gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara devam ettiği belirtildi. Meksika temsilcisinin hedeflerinden biri olarak da Gustavo Henrique gösterildi.

Henrique'nin Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesini tamamlamak üzere olduğu ve kulübü Flamengo'ya geri döneceği belirtildi.

BREZİLYA'DAN OPSİYON İDDİASI!

Brezilya basını, geçtiğimiz haftalarda Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki futbolcuyu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiraladığını ve sezon sonunda 1.4 milyon euro'ya opsiyonunu kullanacağını öne sürmüştü.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 23 maça çıkan Gustavo Henrique, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.