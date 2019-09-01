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Gustavo’da son pazarlık

FENERBAHÇE’NİN Luiz Gustavo ısrarı sürüyor.

  • Star Spor
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Sarı-Lacivertliler’in Brezilyalı ön libero için transferin bitimine 2 gün kala pazarlıkları sıkı şekilde sürdürdüğü öğrenildi. Kanarya son olarak 32 yaşındaki sambacı için 6 milyon euro teklif etmiş bu da Fransız kulübü tarafından kabul edilmişti. L’Equipe, Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud’un bonservis parasını peşin istediğini, taksitlendirmeye ise yanaşmadığını belirterek pazarlıkların sürdüğünü transferin bu nedenle geciktiğini yazdı.

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