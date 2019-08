Gustavo’dan Fener’e mesaj: Her şey olabilir

Reims’e 2-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından adının Fener’le anılması ile ilgili soruya cevap veren Marsilya’nın 32 yaşındaki Brezilyalı yıldızı, “Kariyerim boyunca her dönem adım başka takımlarla geçti. Bu beni endişelendiren bir durum değil. Çünkü ben her zaman bunu sevdim. Benim için önemli olan şey şu an Marsilya’da olmak. Buradayım, mutluyum ve taraftarlar için mücadele veriyorum. Gerisi bana bağlı değil, her şey olabilir. Futbol böyle bir şey” ifadelerine yer verdi. Sarı-Lacivertliler, Gustavo’nun bonservisi için 5 milyon euroluk bir teklifte bulunurken, kapıyı 10 milyon eurodan açan Fransız kulübü 7 milyon euroya kadar inmiş durumda. Yönetim, rakamı 5 milyon euroya çekip işi bitirmek için çaba harcıyor.