Gustavo’dan müjdeli haber

FENERBAHÇE’NİN ara transferin son gününde 6 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya’dan transfer ettiği Brezilyalı orta saha oyuncusu Luis Gustavo, Bursaspor maçında sakatlanarak korkutmuştu. Önceki akşam Bursa’da “Çocuk farkındalığı yaratmak” parolasıyla oynanan özel karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkan Samacı, ilk yarının son dakikalarında ayak bileğine aldığı darbe ile sakatlanmış ve büyük bir acı içinde sahayı terk etmişti.

İlk tedavisi soyunma odasında yapılan Gustavo’nun dün yapılan geniş çaplı kontrollerinde sol ayağında darbeye bağlı olarak inceme meydana geldiği belirlendi. Tedavisine hemen başlanan Brezilyalı orta saha oyuncusunun 16 Eylül Pazartesi günü deplasmanda oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından görev verilmesi durumunda forma giyebileceği kaydedildi. Bu arada günü dinlenerek geçiren Sarı-Lacivertliler, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına bugün yapacağı idmanla devam edecek.