Gustavo'nun çıkışı Brezilya'da gündem oldu

Brezilya Serie A'da son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sao Paulo'da 6-0'lık mağlubiyetin şoku yaşanıyor.

Ligin 36. haftasında Sao Paulo, deplasmanda Fluminense'ye 6-0 kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luiz Gustavo'nun mağlubiyet sonrası yönetime karşı yapmış olduğu sert açıklama Brezilya'da gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu, Fluminense yenilgisi sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulübün bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti.'