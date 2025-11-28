İSTANBUL 21°C / 12°C
  Gustavo'nun çıkışı Brezilya'da gündem oldu
Spor

Gustavo'nun çıkışı Brezilya'da gündem oldu

Fluminense karşısında alınan 6-0'lık ağır yenilginin ardından Luiz Gustavo'nun yönetime yönelik sert sözleri Brezilya'da geniş yankı buldu. Tecrübeli oyuncu, kulübün acilen güçlü bir yönetime ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

28 Kasım 2025 Cuma 20:56
Gustavo'nun çıkışı Brezilya'da gündem oldu
Brezilya Serie A'da son 4 maçta 3. mağlubiyetini alan Sao Paulo'da 6-0'lık mağlubiyetin şoku yaşanıyor.

Ligin 36. haftasında Sao Paulo, deplasmanda Fluminense'ye 6-0 kaybetti.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Luiz Gustavo'nun mağlubiyet sonrası yönetime karşı yapmış olduğu sert açıklama Brezilya'da gündem oldu.

Tecrübeli futbolcu, Fluminense yenilgisi sonrası şu açıklamayı yaptı:

"Artık yüzünü göstermesi gerekenler yüzünü göstersin. Sorumlulukları herkes üstlensin. Bu kulübün bir an önce gerçek bir yönetime sahip olmayı hak ediyor. Yeter artık! Bitti.'

