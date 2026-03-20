Guti: Arda Güler, Real Madrid'in çehresini değiştirdi

Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti, milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu. Guti, genç futbolcudan övgüyle bahsetti. Guti, "Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var. Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde. Madrid'in çehresini değiştirdi. Kroos olur mu bilmem ama orta sahaya kesinlikle farklı bir hava kattı" dedi.

ARBELOA SÖZLERİ

Takımın başındaki Alvaro Arbeloa için "caramelo envenenado" (zehirli şeker) benzetmesini yapan Guti, sezon ortasında ve sakatlıkların gölgesinde göreve gelmenin zorluklarına dikkat çekti. Buna rağmen Arbeloa'nın takımı doğru yola soktuğunu belirten Guti, "Madrid'in şampiyonluk kazanmasını ve Arbeloa'nın görevine devam etmesini isteriz" dedi.

Arbeloa'nın takımı sadece ruhsal olarak değil taktiksel anlamda da yukarı taşıdığını savunan Guti, özellikle Manchester City karşısındaki performansı "her anlamda üstünlük" olarak değerlendirdi.