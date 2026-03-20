İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2026 Cuma / 2 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3158
  • EURO
    51,335
  • ALTIN
    6479.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Guti: Arda Güler, Real Madrid'in çehresini değiştirdi
Guti: Arda Güler, Real Madrid'in çehresini değiştirdi

Real Madrid'in efsane isimlerinden Guti, eflatun beyazlılarda forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili konuştu. Guti, genç yetenek için, 'Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde. Madrid'in çehresini değiştirdi. Kroos olur mu bilmem ama orta sahaya kesinlikle farklı bir hava kattı.' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ20 Mart 2026 Cuma 21:14
ABONE OL
Real Madrid'in efsane futbolcularından Guti, milli yıldız Arda Güler hakkında konuştu. Guti, genç futbolcudan övgüyle bahsetti.

Guti, "Çalışmaya ve kendine güvenmeye devam etmeli. Futbolda her şeyi yapabilecek bir yeteneği var. Bizim hayatlarımız paralel, sadece farklı dönemlerde. Madrid'in çehresini değiştirdi. Kroos olur mu bilmem ama orta sahaya kesinlikle farklı bir hava kattı" dedi.

ARBELOA SÖZLERİ

Takımın başındaki Alvaro Arbeloa için "caramelo envenenado" (zehirli şeker) benzetmesini yapan Guti, sezon ortasında ve sakatlıkların gölgesinde göreve gelmenin zorluklarına dikkat çekti. Buna rağmen Arbeloa'nın takımı doğru yola soktuğunu belirten Guti, "Madrid'in şampiyonluk kazanmasını ve Arbeloa'nın görevine devam etmesini isteriz" dedi.

Arbeloa'nın takımı sadece ruhsal olarak değil taktiksel anlamda da yukarı taşıdığını savunan Guti, özellikle Manchester City karşısındaki performansı "her anlamda üstünlük" olarak değerlendirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den duygulandıran 18 Mart paylaşımı: O Türk milletinin dimdik duran iradesidir

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.