Guti Hernandez: Teknik direktör olmaya hazırlanıyorum

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan Guti Hernandez'in siyah-beyazlı takımın başına geçme ihtimali düşük bir iddia olarak zaman zaman konuşulurken, İspanyol isimden flaş açıklamalar geldi.

"BEŞİKTAŞ'A GELİŞMEK İÇİN GELDİM"

Siyah-beyazlı takımda, Şenol Güneş'in yanında görev almayı kariyeri için önemsediğini belirten Guti, Marca'ya yaptığı açıklamada "Beşiktaş benim için bir deneyim. Teknik adam olarak gelişmek için bu adımı attım, mutluyum. Sezonun kolay olmadığı doğru, işler istediğimiz gibi gitmedi ama mutluyum." dedi.

"BEŞİKTAŞ GİBİ ELİT BİR TAKIMDA OLMAK"

"Beşiktaş gibi elit bir takımın yardımcı antrenörü olmak mı? Yoksa bir altyapı takımın teknik direktörü olmak mı?" şeklinde soruya yanıt veren Guti, "Evet bu. Altyapının başındayken kazanmak istiyorsunuz ama odaklanmanız gereken şey oyuncuların gelişimi olmalı. Beşiktaş tüm kupalar için mücadele eden bir takım. İşler iyi gitmezse bunun karmaşık olacağını biliyordum. Türkiye Ligi'nde yarışmak kolay değil ama bu tecrübeyi yaşamak oldukça iyi, Beşiktaş'ta mutluyum." ifadelerini kullandı.

"TEKNİK DİREKTÖR OLMAYA HAZIRLANIYORUM"

Beşiktaş'a yaşayabileceği tüm zorlukları bilerek geldiğini söyleyen 42 yaşındaki İspanyol isim, "Beşiktaş'ın beni ne kadar istediğini biliyordum ve bu da beni geri döndürmeye teşvik etti. Farklı bir ülkeye geldim, farklı dil, bilmediğim bir ekip. Onlar uzun zamandır birlikte ama ben sonradan katıldım. Ama bunlar benim için çok hoş. Çünkü aklımda birçok şey düşünüyorum, teknik direktör olduğumda yapmam gereken her şeyi hazırlıyorum" ifadelerini kullandı.

"ŞİKAYETİM YOK ÇÜNKÜ BEŞİKTAŞ GİBİ BÜYÜK TAKIMDA...

Açıklamalarına devam eden Guti, "Sonuçlar ve futbol anlamında sorunsuz bir sezon olmadı. Zor bir yıl oldu ama şikayetçi değilim. 2010 yılında geldiğimde nasıl çalıştıklarını kontrol ettim ve aynı olacağını biliyordum. Şikayet etmiyorum çünkü istediğim şeyi yapıyorum. ve bunu Beşiktaş gibi önemli bir kulüpte yapıyorum." şeklinde konuştu.

"KÜÇÜK ÇOCUĞUM BENDEN DAHA İYİ TÜRKÇE KONUŞUYOR"

Küçük çocuğunun kendisinden daha iyi Türkçe konuştuğunu söyleyen İspanyol isim, "Ailem ve çocuklarım bana destek oluyor. Antrenör olmanın zorluklarını biliyorum. Nerede olacağını, hangi takımda çalışacağını ve ne kadar süre çalışacağını bilemezsin. Bu zor bir iş. Çocuklarımı özlüyorum. İstanbul'da güzel bir yaşamım var. 6 yaşındaki oğlum burada bizimle ve babasından daha iyi Türkçe konuşuyor. İstanbul'da her şey harika. Sakin bir bölgede yaşıyoruz, okul tesislerin yakınında, şikayetimiz yok. İnanılmaz zevkli bir şehirdeyiz." dedi.

"ŞAPKA VE GÖZLÜKLE GİDİYORUM"

"Kapalı Çarşı'ya ya da Ayasofya'ya gidiyor musun?" şeklindeki soruya da yanıt veren Guti, "Bir şapka, gözlük ve dövmeleri kapatarak (Gülerek). Çünkü beni çok kolayca tanıyorlar. İnsanlar oldukça sevimli ve size karşı çok saygı duyuyorlar." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ VE REAL MADRİDLİLER BENZER"

Beşiktaş taraftarıyla, Real Madrid taraftarını benzeten Guti, "Taraftarlar oldukça tutkulu. Hem kazandığınızda, hem de kaybettiğinizde. Bernabeu'ya benzer bir şey. kazanmayı seven bir hayran kitlesi karşısında oynamak futbolcular için her zaman iyidir." dedi.

"GELECEK SEZON NEREDE OLACAĞIM BİLMİYORUM"

Beşiktaş'ın başına geçip geçmeyeceğiyle ilgili de konuşan Guti, "Real Madrid'den ayrılırken gelişimim için Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapacağımı söyledim. Gelecek sezon teknik direktör olmak istiyorum. Bu benim hedefim? Nerede? Bunu bilmiyorum. Beşiktaş'ta mutluyum ama ne olacak bilemiyorum. Guti futbolcu olarak çok büyük bir isimdi ama o dönemde bitti, şimdi yeni bir hayat var. Umarım biri bana teknik direktör olma şansını verir. Real Madrid veya farklı büyük bir kulüpten bahsetmiyorum çünkü şu an için bu biraz zor gibi. Sahada futbolculardan benim gibi düşünmelerini isterim yapamazlarsa bunun için uğraşırım. kendime çok inanıyorum ve iyi şeyler yapacağımı düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"İSPANYA'DA OLSAYDIM, R.MADRİD'İN BAŞINA GEÇEBİLİRDİM"

İspanya'da olması halinde Santiago Solari'nin yerine Real Madrid'in başında olabileceğini söyleyen Guti, "Real Madrid'de altyapısında kalsaydım, A Takım'ın başına geçmek için büyük bir şansım olabilirdi ama geriye bakmıyorum. Çünkü bu anlamsız. Beşiktaş'a gelmek için bir karar verdim ve mutluyum. Profesyonel futbolda teknik direktör olmak ve gelişmek için neler gerektiğini görüyorum. Zidane'ın tekrardan Real Madrid'in başına geçmesi beni şaşırttı ama o çok iyi işler yaptı. Florentino Perez ile olan dostluğu da yeniden dönmesinde büyük rol oynadı. Madridistas olarak onun dönmesinden memnunuz." dedi.

"REAL MADRİD'İN BAŞINA GEÇMEK İSTİYORUM"

Real Madrid'in başına geçme hayalinin devam ettiğini söyleyen Guti "Bir gün Real Madrid'in başına geçmek istiyorum. Ancak bunun için çok şey yapmam gerektiğini biliyorum. Ama orada futbolcu olmak için de çok büyük çaba harcadım. Bundan korkmuyorum. istediğim tek şey işimi iyi yapabilmek ve yaptıklarımın tanınması, büyümeye devam etmesi ve bunun için bir fırsat yakalamak." açıklamasını yaptı.

"BANA 'JOSE' DEMELERİNİ İSTİYORUM"

Kendisine 'Jose' denilmesini istediğini söyleyen Guti, Mourinho gibi ünlü bir teknik adam olmak istediğinin altını çizerek "Teknik adamlık kariyerim zor olacak. Çünkü insanların akıllarında hep futbolcu Guti var. Futbolcu Guti 6 yıldır yok. Her şey umarım yoludna gider. Başka bir röportajda, başka bir takımda olup olmayacağımı kim bilebilir? Her zaman Guti olma düşüncesini de seviyorum. Herkesin bana Jose demesini söylüyorum. Guti'ye karşı da bir şeyim yok. Bu yüzden hep Guti de olacağım. Ayrıca Jose (gülerek)." ifadelerini kullandı.

(Sporx)