Guti Hernandez'den Ter Stegen açıklaması: Galatasaray'a gitmesini isterim

Barcelona'da Marc-Andre ter Stegen'in geleceği belirsizliğini koruyor. Alman file bekçisinin yaz transfer döneminde Barcelona'dan ayrılma ihtimali bulunuyor.

İspanya'da yorumculuk yapan Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti Hernandez, 33 yaşındaki futbolcu için gelen soruya cevap verdi.

"GALATASARAY'A GİTMESİN"

Galatasaray'da Fernando Muslera'nın ardından yeni kaleci adayları arasında da gösterilen Ter Stegen için, "Ter Stegen'in Galatasaray'a gitmesini önerir misin?" gelen soruya yanıt veren Guti Hernandez, "Hayır çünkü orası benim takımım değil." ifadelerini kullandı.

Guti'nin bu yanıtı özellikle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen 33 yaşındaki Marc-Andre ter Stegen'in kulübü Barcelona ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.