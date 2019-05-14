GUTİ hoca olmazsa İstanbul’a veda ediyor
GEÇEN yılın Kasım ayında Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığına İlhan Mansız ile birlikte başlayan Guti Hernandez, Kartal’da teknik direktörlük görevi bekliyor.
- StarSpor
GEÇEN yılın Kasım ayında Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcılığına İlhan Mansız ile birlikte başlayan Guti Hernandez, Kartal’da teknik direktörlük görevi bekliyor. 42 yaşındaki İspanyol teknik adam, ülkesi basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş’ın başına geçmediği takdirde kulüpten ayrılacağını söyledi. Hocalık konusunda Türkiye’de deneyim kazandığını vurgulayan Guti, “Artık tek başına takım çalıştırmak istiyorum” dedi.
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