8 Ağustos 2025 Cuma
Guti'den Gebze'ye ilk mesaj: Artık bir aileyiz

2025-2026 sezonunda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor'un yeni transferi Miguel Gutiérrez Surez, yeni sezon öncesinde taraftarlara seslendi.

IHA8 Ağustos 2025 Cuma 10:08 - Güncelleme:

Son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı, 2024-2025 sezonunda SMS Grup Efeler Ligi'nin en skorer oyuncusu olmayı başarmıştı.

Yeni sezonda Gebze Belediyespor forması giyecek olan Gutiérrez, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Gebze'de geçireceği sezon için heyecanlı olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Güzel bir deneyim olacak. Hedeflerimize ulaşabileceğimize inanıyorum. Voleybol oynamayı seviyorum ve Gebze takımı için, önceki takımlarımda yaptığım gibi, elimden gelen her şeyi yapacağım. Artık bir aileyiz. Bizi sürekli destekleyen taraftarlarımızla birlikte yazacağımız bu yeni hikayeye başlamak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerindeki çıkışını Gebze'de sürdürmek isteyen Gutiérrez, yeni takımında hem bireysel hem de takım hedeflerine ulaşmak için mücadele edecek.

