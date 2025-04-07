Galatasaray'da Davinson - Abdülkerim ikilisi, performanslarıyla dikkat çekiyor.

Ligde ve kupada şampiyonluk mücadelesi veren sarı kırmızılılarda, gol yollarında Victor Osimhen ve Barış Alper Yılmaz gibi isimlerin skor katkısı kadar; stoper hattında görev yapan iki oyuncunun kritik müdahaleleri alınan sonuçlarda etkili oluyor.

OKAN BURUK İKİSİNDEN DE MEMNUN

Teknik direktör Okan Buruk'un da, Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakçı'nın uyumundan memnun olduğu öğrenildi.

Bu sezon ligde 23 maç oynayan Davinson; 2 maçta sakatlık, 1 maçta da kart cezası nedeniyle sahada yer alamadı. Kolombiyalı futbolcu, 2 maçta ise teknik ekip kararı sonucu formasından uzak kaldı.

Abdülkerim ise 26 lig karşılaşmasında görev yaparken; 1 maçı sakatlık, 1 maçı da kart cezası nedeniyle kaçırdı. İki futbolcu, Galatasaray'ın çıktığı 28 lig maçının 21'inde birlikte oynadı.

Davinson-Abdülkerim ikilisi, ligde mart ayında rakip yarı sahada en fazla top kazanan 2 stoper oldu.