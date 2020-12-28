Güven Yalçın: Benim için goldür

28 Aralık 2020 Pazartesi 21:34 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 21:34

Erken gol bulduklarını söyleyen genç oyuncu Güven Yalçın, "Öncelikle Aboubakar'ın başı sağ olsun. Biz Aboubakar'ın yanındayız. Maça gelirsek, iyi başladık. Golü erken bulduk. İkinci yarı 1 adam eksik başladılar ve açıldık orada. Golleri art arda bulduk." ifadelerini kullandı.

Attığı golden önce taç olup olmadığı sorulan Güven, "Golden önce taça çıktı mı bilmiyorum, bakmışlar. Benim için goldür. Bizim için kolay maç oldu. İyi, ayağa oynadık. Hak ederek kazandık." dedi.

Şampiyon olma potansiyelleri olduğunu söyleyen Güven, "Sezon uzun. Büyük konuşmak istemiyoruz. Her maçı kazanmak istiyoruz. O potansiyel bizde var. Ekip olarak hazırız. Böyle devam etmek istiyoruz." diye konuştu.