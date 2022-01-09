Güven Yalçın: Çok gereksizce goller yedik

9 Ocak 2022 Pazar 21:41 - Güncelleme: 9 Ocak 2022 Pazar 21:41

Beşiktaşlı Güven Yalçın, Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmatı değerlendiren Güven Yalçın "Biz topu iyi kullandık. Ceza sahasına çok girdik. 1-2 gol daha atabilirdik. Benim düşüncem çok gereksizce goller yedik. 2-0'ı bitirirsin ama futbol bazen böyle, hiçbir şeyden gereksiz goller yiyorsun. Sonra atamadıklarını arıyorsun." dedi.

Kaçırdığı pozisyonla ilgili konuşan Güven Yalçın "Gole gidiyordum, birisi çekti beni. 'Atayım mı kendimi' dedim. 'Gideyim' dedim. 2-1'di. Gol atmak da vardı. Gökhan Akkan ağabey doğru köşeyi seçti." ifadelerini kullandı.