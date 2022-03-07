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Spor

Güven Yalçın: Haftaya Galatasaray derbisini kazanmak istiyoruz

Süper Lig'in 28. haftasında evinde Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Güven Yalçın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

7 Mart 2022 Pazartesi 22:38 - Güncelleme: 7 Mart 2022 Pazartesi 22:38
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Beşiktaşlı Güven Yalçın, Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Güven Yalçın, "Kendi performansım iyiydi ama önemli olan takım performansı. İlk yarıda iyi bir bölüm yakaladık. Arka arkaya şanslar bulduk. İkinci yarıda da aynı şekilde devam etmek istedik. Çok basit, kolay ve amatörce goller yedik. Sonra 2-2'yi bulduk. Çok pozisyon bulamadık ama bulduklarımızı iyi değerlendirdik. Berabere kaldık. Haftaya kazanmak istiyoruz." dedi.

Performansı hakkında sorulan soruyu da yanıtlayan Güven Yalçın, "Sahada savaşıyorum, gollerimle yardımcı olmak istiyorum. Kim oynarsa elinden geleni yapacaktır. Haftaya (Galatasaray derbisi) kazanmayı istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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