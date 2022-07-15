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Spor

Güven Yalçın'a Avrupa'dan teklif! Bedavaya gidiyor

Güven Yalçın'a Bundesliga takımlarından Freiburg talip oldu. Alman ekibinin Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona ererek takımdan ayrılan Güven Yalçın'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

15 Temmuz 2022 Cuma 18:47 - Güncelleme:
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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Güven Yalçın'a Bundesliga'dan talip çıktı. Bundesliga ekiplerinden Freiburg'un Güven Yalçın'ı transfer etmeye sıcak baktığı ileri sürüldü.

GÜVEN YALÇIN'A FREİBURG KANCASI

Almanya basınında yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Freiburg, Beşiktaş ile olan sözleşmesi biten ve serbest durumda olan Güven Yalçın'ı kadrosuna katmak istiyor. Alman ekibi, bonservisini elinde bulundurması sebebiyle 23 yaşındaki golcüyü transfer etmeye sıcak bakıyor.

GÜVEN YALÇIN'IN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Güven Yalçın, geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 33 resmi maçın 11'inde ilk 11'de yer aldı ve toplam 1101 dakika süre aldı. 23 yaşındaki golcü oyuncu bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistle takımına katkıda bulundu.

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