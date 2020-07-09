İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Temmuz 2020 Perşembe / 18 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8652
  • EURO
    7,7622
  • ALTIN
    397.812
  • BIST100
    115794
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güven Yalçın'a Fransa'dan Nimes ve Bordeaux kulüpleri talip oldu
Spor

Güven Yalçın'a Fransa'dan Nimes ve Bordeaux kulüpleri talip oldu

Beşiktaş'ın genç forveti Güven Yalçın için, Fransa'nın Nimes ve Bordeaux kulüpleri siyah beyazlıların kapısını çalmaya hazırlanıyor.

09 Temmuz 2020 Perşembe 20:40 - Güncelleme: 09 Temmuz 2020 Perşembe 20:40
ABONE OL

Beşiktaş'ın 21 yaşındaki golcüsü Güven Yalçın, Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon önemli bir çıkış yapmıştı. 23 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek gelecek için umut veren Güven, bu dönemde ise 25 mücadele sonunda 2 gol atabilmişti.

Akşam'ın haberine göre, genç oyuncunun oldukça potansiyelli bir isim olduğunu düşünen Fransız ekipleri; Nimes ve Bordeaux'nun Güven için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdürdüğü bildirildi.

Yönetimin 5 milyon Euro'luk talebine Bordeaux'tan son olarak 3 milyon Euro'luk teklif verildiği öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.