BEŞİKTAŞ yarın Sivasspor ile deplasmanda sezonun ilk maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezonun flaş golcüsü Burak Yılmaz sakatlığı nedeniyle bu zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek. Hedeflediği golcü transferini henüz yapamayan Siyah-Beyazlı takımda, Sivasspor karşılaşmasında forvette genç yıldız Güven Yalçın oynayacak. Teknik direktör Abdullah Avcı da 20 yaşındaki golcü futbolcuya Sivasspor karşısında oldukça güveniyor.

ÖZEL GÖRÜŞME YAPTI

AVUSTURYA’DA yapılan hazırlık karşılaşmalarında takımı gol atamayan ve bu nedenle sıkıntı yaşayan Avcı, Güven’i hafta sonundaki maça özel olarak hazırlıyor. Tecrübeli hoca, görüştüğü genç futbolcudan aldığı yanıtla mutlu oldu. Güven’in, bu görüşmede Avcı’ya, “Hocam, bana güvenmenizi istiyorum. Eğer maçta görev alırsam elimden gelenin en iyisini sahaya yansıtacağıma söz veriyorum. Yüzünüzü kara çıkarmam” dediği öğrenildi.

(Güneş)