Güven Yalçın'dan transfer kararı

Beşiktaş'ta son zamanlarda adı sıkça Bundesliga ekipleriyle anılan Güven Yalçın, çıkan haberlerden rahatsız.

Sezon başında siyah-beyazlı ekibe transfer olan genç oyuncunun Beşiktaş'ta mutlu olduğu ve kesinlikle ayrılmak istemediği öğrenildi.

Alman basınında 20 yaşındaki oyuncuya Wolfsburg ve Freiburg'un talip olduğu yazılmıştı.

Ayrıca Beşiktaş'ta yönetim, gelecek sezon planlarında sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre ve Tolga Zengin'in dışında Enzo Roco ve Orkan Çınar'a da yer vermeyi planlamıyor.

(Türkiye)