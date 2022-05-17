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Spor

Güven Yalçın'ın imzası an meselesi! 3 ya da 4 yıllık...

Beşiktaş Yönetimi, iç transferde Güven Yalçın ile sözleşme yenileme konusunda büyük mesafe kat etti. Güven Yalçın'ın anlaşma yapılmasının ardından sıra genç stoper Serdar Saatçı'ya gelecek. İşte detaylar...

TRT Spor17 Mayıs 2022 Salı 16:55 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta, yeni sezon planlaması sürüyor. Siyah beyazlılar, iç transferde önemli mesafe kat etmiş durumda.

GÜVEN YALÇIN'A 3-4 YILLIK İMZA

TRT Spor'un haberine göre; Güven Yalçın ile imzaların atılması an meselesi. Genç oyuncunun sözleşmesinin 3 ya da 4 yıl uzatılacağı ifade edildi.

SIRADA SERDAR SAATÇI VAR

Bir diğer genç isim Serdar Saatçı'nın de takımda kalması isteniyor. Son haftalarda formayı kapan 19 yaşındaki savunma oyuncusunun menajeri ile önümüzdeki hafta görüşülmesi bekleniyor.

CYLE LARIN İLE YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Beşiktaş'a veda edeceği düşünülen Cyle Larin de ise şartlar değişti. Aradığı teklifleri alamayan Kanadalı futbolcu, yeniden masaya oturmak istediğini yönetime bildirdi. Larin ile bir kez daha görüşme yapılacak.

ATIBA YABANCI KURALINA BAĞLI

Atiba Hutchinson'ın geleceğini ise önümüzdeki sezon uygulanacak yabancı kuralı belirleyici olacak. 8+3'ün devam etmesi halinde tecrübeli isimle 1 yıllık daha sözleşme imzalanacak.

RIDVAN YILMAZ VE ERSİN DESTANOĞLU İÇİN YENİ TEKLİFLER BEKLENİYOR.

Diğer yandan Beşiktaş'ta, Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu'nun kaderi ise gelecek tekliflere şekillenecek. Genç sol bek için Avrupa'dan gelen teklifler revize edilmesi için geri gönderildi. Rıdvan'ın taliplerinden haber bekleniyor. Yönetim, Ersin Destanoğlu'ndan da iyi bir bonservis geliri bekliyor. Genç kaleciye iyi bir teklif gelmesi halinde değerlendirecek.

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