İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6335
  • EURO
    15,4952
  • ALTIN
    813.208
  • BIST100
    2038.16
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güven Yalçın'ın menajeri açıkladı: Görüşmelerimiz sürüyor
Spor

Güven Yalçın'ın menajeri açıkladı: Görüşmelerimiz sürüyor

Beşiktaş'ta sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Güven Yalçın için menajerinden açıklama geldi. Genç golcünün menajeri Ersin Akan, 'Güven Yalçın'ın yeni sözleşmesi için Beşiktaş ile görüşmelerimiz devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Fanatik15 Şubat 2022 Salı 20:44 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 20:44
ABONE OL

Beşiktaş'la sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Güven Yalçın'ın, Siyah-beyazlıların yaptığı yeni kontrat görüşmelerindeki teklifi kabul etmediği iddia edilmişti.

Fanatik'e konuşan golcünün menajeri Ersin Akan bu iddiaların doğru olmadığını belirtti. Akan, "Güven'in yeni sözleşmesi konusunda Beşiktaş'la anlaşamadığımız iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Beşiktaş'la görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.

2018 yılında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den 150 bin Euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon 20 maçta şans bulurken, 4 gol, 3 asistle Beşiktaş'a katkı verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.