İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2023 Cuma / 23 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8615
  • EURO
    28,7456
  • ALTIN
    1655.39
  • BIST100
    8325.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Güven Yalçın'ın yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
Spor

Güven Yalçın'ın yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

Fatih Karagümrük, Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

IHA8 Eylül 2023 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Güven Yalçın'ın yeni adresi Fatih Karagümrük oldu
ABONE OL

Fatih Karagümrük, İtalya temsilcisi Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, İtalya Serie A'da Genoa forması giyen 24 yaşındaki forvet oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Güven Yalçın Karagümrük'te. Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Geçen sezon Genoa'da 25 resmi maça çıkan Güven, 1 asistlik katkı sağladı. Genç futbolcu, Süper Lig'de daha önce Beşiktaş forması da giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.